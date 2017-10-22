供電吃緊？台電大林廠工程爆解約 台電：不影響安全

台電大林廠正進行1、2號機組更新，爆發廠商之間履約爭議。（記者洪臣宏攝）

2017-10-22 17:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台電大林火力發電廠正進行1、2號機組更新工程，且即將完工，卻爆發承包商之間履約爭議，韓國「現代樂鐵」片面宣布與台灣消防公司解約，該案恐進入訴訟程序，外界憂心影響供電時程，造成供電吃緊。

台電南部施工處表示，雙方履約爭議不影響大林電廠運煤系統消防安全，現代樂鐵已提報新的下包商，一進場便可迅速完成待施作工項，不影響1號機試車與2號機工期。

韓國現代樂鐵以近28億元承攬台電大林廠更新工程的運煤系統，台灣的消防公司承接2億3000萬元的消防滅火系統，該工程已經第4年，設備及材料依送審進度交付已達85%，消防的水及機械系統已完成90%，電力部分則達50%。

不過，現代樂鐵5月起以不同理由未再支付應付款項，8月8日以台灣廠商未依進度，宣布片面解約，台電雖曾多次介入雙方協調，依然出現破局。

台灣消防公司陳姓負責人指出，今年初為配合台電第一階段入煤作業，每天動員上百人施工，6月16日才得以順利入煤，但5五月起韓商屢屢未支付應付款項，8月間又惡意解約，才會進入「怠工」狀態。

陳說，韓商原答應要支付鷹架費用，如今反悔，連買錯的600萬元電線費用也要由他吸收，不僅積欠約7000萬元款項，還刻意將暫放在現代樂鐵的4張履約、預付款保證支票6000餘萬元軋入銀行試圖提領，違約又違法，他將提告爭取應有權益。

一旦原施工廠商無法執行消防業務，恐影響消防設備驗收、使用執照取得，若全部更換系統又得至少花上一年時間，外界擔心會延宕台電大林電廠正式運轉發電時程。

台電指出，樂鐵與消防廠商之間因履約範圍解讀不同，導致工程款內容產生爭議，樂鐵已正式告知與消防公司終止契約，並已另覓下包商，未來仍將持續要求樂鐵妥處爭議，並督促樂鐵依約如期如質完工。