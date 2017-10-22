大安幼兒園臨溫寮溪飽受淹水 市府加高護岸改善

水利局將瓦瑤橋下游溫寮溪兩側護岸加高，解決大雨就淹水問題。（中市水利局提供）

2017-10-22 18:04

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市大安區大安幼兒園周邊因緊鄰溫寮溪，每遇豪大雨就容易因為溢堤淹水，影響用路人及兒童安全。台中市政府為此編列預算進行排水護岸加高工程，並增設2組抽水機，最快本月底就可完工，解決水患。

大安區福安里的大安幼兒園及巧聖仙師廟，因後方有溫寮溪經過，農田水路與溫寮溪匯流，加上地勢較低窪，每逢颱風、豪雨，洪水就溢堤造成淹水，影響幼兒園與住戶安全。立法院副院長蔡其昌今年5月到場會勘，台中市水利局也立刻編列預算改善。

中市水利局長周廷彰表示，該處主要淹水位置在溫寮溪興安路瓦瑤橋下游約3百公尺處，為滿足10年通洪能力及25年不溢堤等標準，分從鄰近的巧聖仙師廟後方增設2座抽水機，並從瓦瑤橋下游開始將溫寮溪兩側護岸加高，長度約7百公尺。

周廷彰說，改善工程經費約519萬，預計本月底可完工，屆時將提升區域通洪能力，改善周邊淹水，提供民眾更安全的生活環境。

另外，水利局也針對沙鹿區誠品桂冠社區鄰賢義街側一帶及社區地下停車場常淹水問題，透過增設箱涵、雨水下水道等方式改善，已於日前完工，可望有效改善易淹水問題。