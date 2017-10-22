遭酒駕撞傷截肢 警員陳昭宏為愛妻一圓婚禮夢

新北市政府今天在漁人碼頭舉辦聯合婚禮，今年聯合婚禮破例邀請第101對新人參與，男方是去年執行勤務，意外遭酒駕車輛撞擊截肢的蘆洲警分局警員陳昭宏。（記者張安蕎攝）

2017-10-22 17:35

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市政府今天在漁人碼頭舉辦聯合婚禮，今年聯合婚禮破例邀請第101對新人參與，男方是去年執行勤務，意外遭酒駕車輛撞擊截肢的蘆洲警分局警員陳昭宏，由於夫妻倆當初僅簡單登記，沒有舉辦婚禮，市府邀請2人參加，一圓陳妻夢幻婚禮的夢想。

「謝謝老婆對我不離不棄！」陳昭宏深情擁吻擔任護理師的妻子鄭螢姍，兩人在市長朱立倫及副市長侯友宜的見證下，完成終生大事。

去年7月陳昭宏正在快速道路上執行特勤，遭一輛酒駕車輛猛力撞擊，整個人被夾在警車及肇事車輛間，傷勢嚴重，一度命危，最後歷經7次手術，將右小腿截肢後才保住性命，期間妻子鄭螢姍悉心照顧，經過1年多的復健，陳昭宏上月重新穿上警察制服，返隊值勤。

9年前，陳昭宏經親戚介紹認識妻子，當時用msn聊不太起來，直到5個月後妻子在板橋迷路，透過網路向他求救，兩人才逐漸熟捻。

陳昭宏靦腆笑說，在一起4年多時，他買房並登記在她名下，並稱若沒有結婚，會有贈與稅的問題，「耍了這點小技巧，才讓她點頭登記結婚」但也因此沒有正式的求婚及婚禮。

車禍意外後，時任警政署長陳國恩得知兩人的故事，還特別在醫院幫陳昭宏舉辦求婚典禮，在警察及護理師同仁見證下，替兩人補足遺憾。

陳昭宏說，車禍後最害怕他會造成家人的負擔，但妻子盡心盡力照顧他，讓他的腳復原得很快，真的很感動。鄭螢姍也笑著要老公「加油」，一起攜手過一輩子。

陳昭宏深情擁吻擔任護理師的妻子鄭螢姍，感謝她在車禍截肢後仍不離不棄的照顧。（記者張安蕎攝）