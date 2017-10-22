南投建醮交管啟動 克明宮聯外要道變徒步區

南投縣竹山鎮對外交通樞紐江西橋上斗大標語「點亮竹山、祈安醮典」，昭告各界今起全鎮展開5天茹素禁葷的活動。（記者謝介裕攝）

2017-10-22 17:35

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣警局竹山分局因應竹山聯合建醮活動到來，公告展開交管措施，尤以克明宮最受注目，今起聯外要道枋坪巷調整為徒步區，迄建醮活動結束以前，禁止車輛進入，還好緊鄰在旁的國立竹山高中已配合建醮活動停課放假，不然，恐不得其門而入。

竹山分局表示，此次建醮活動從23日至27日為期5天，係竹山建鎮300多年來首次，影響範圍遍及全鎮28個里，尤其，27日「茹素禁葷」解除後，家家戶戶都會準備豐盛佳餚宴請親朋好友，預估車流量將倍增，屆時，包括竹山路、中正巷、中山路一巷、林杞街、菜園路等市區道路，必要時也都將禁止汽車進入，以免塞車衍生民怨。

警方說，23日上午8時起至28日12時止，大明路、公所路、向學街口至向學街、下坪路口、和平巷（大明路至竹山路路段）、大智路（延和國中週邊道路）、頂林路東巷（竹山國中後門）、頂林路與建國路口至鯉南路與建國路口（含竹文化園區週邊）等道路路段開放路邊停車；環河路則全線禁止路邊停車，相關交通管制資料可上分局官網查詢。

南投縣副縣長陳正昇指出，竹山鎮計有1所高中、4所國中及13所國小，之前已配合建醮活動調整課程，並提早一週開學上課，此次放假無須補課，受教權益也未受影響。