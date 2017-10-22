台中花都藝術季客庄踩街 數千人嗨翻

踩街團體中有非洲鼓樂精彩演出。（記者李忠憲攝）

2017-10-22 16:56

〔記者李忠憲／台中報導〕東勢街道今天好熱鬧！「台中花都藝術季–花漾客庄踩街遊行」上午在東勢區歡樂登場！12組舞蹈、音樂、戰鼓、特技雜耍及在地社區團隊，與前來參與數千民眾，一起踩街，進行1公里的精彩展演，為花都藝術季做宣傳。

活動一開始，由大型水果空飄氣球與復古三輪車當前導揭開序幕，在地的新盛、上城兩社區關懷據點也派出平均75歲的阿公阿嬤，身著繽紛彩衣活力舞動，受到沿街觀眾熱情歡呼。「瓊瑢舞蹈團」、「妙璇舞蹈團」、「泰雅原舞工坊」及「昀藝舞蹈團」分別以傳統民俗、樸實客家、原民慶典及熱鬧街頭等花舞風格呈現。

台中市文化局副局長施純福也到場參與，他表示，市府舉辦花都藝術季，以「花都」作為城市意象，並秉持藝術多元、文化平權的理念，10至12月底將安排200場以上活動，於中市各地超過50處熱力展開。

他也說，去年踩街活動以「跨界」為主軸，創造眾多參與人次，今年結合當地特色「客家」、「在地產業」及「花卉」元素，匯聚戲劇、舞蹈、裝置藝術、踩街遊行、文學創作等精彩盛大展演，結合行銷城市觀光，共同迎接明年2018台中世界花卉博覽會到來。

遊客王小姐說，趁假日來東勢、和平1日遊，剛好遇到踩街活動，小朋友們都十分興奮，看得非常開心。

舞蹈團化身花仙子，當街舞動，吸引眾人目光。（記者李忠憲攝）