蘆竹區農會慶100週年 外觀翻新如銀行

蘆竹區農會歡慶100週年，將大樓外觀整體翻新。（記者陳昀攝）

2017-10-22 15:40

［記者陳昀／桃園報導］蘆竹區農會今天舉行100週年慶，為整修翻新的農會大樓落成外，農會也捐贈2輛市價共318萬元的復康巴士給桃園市政府，號召更多人一起做愛心，11月11日在山腳利泰馬場廣場也要再舉行100週年慶暨花彩節音樂晚會。

蘆竹區農會理事長錢得勝指出，蘆竹農會是日治時期、1917年創立，當時叫「有限責任南崁信用組合」，是地區性的農村金融機構，1949年蘆竹鄉農會再與蘆竹鄉合作社合併為蘆竹鄉農會，再發展至如今的蘆竹區農會。

鄭文燦指出，蘆竹的大竹、南崁、山腳三個生活圈發展很快，全區人口已達16萬1000人，工商業、農業都蓬勃發展，蘆竹區除了草花、茶葉、綠竹筍等作物出名外，也致力推展文化工作，且營收健全，感謝農會以結餘款捐贈2輛復康巴士。

他說，蘆竹區農會去年就開始籌備100周年慶，整修農會大樓，不但外觀翻新，一樓的信用部打造成一般銀行的現代化模式，5、6樓的家政班也設置展場，讓大家能一覽家政班成果。

蘆竹區農會總幹事陳春郎說，即日起至11月12日，農會5、6樓將展示古農具、攝影、陶瓷、書法等展覽，11月11日晚上6點30分，還會在山腳利泰馬場廣場舉行100週年慶暨花彩節音樂晚會，歡迎共襄盛舉。