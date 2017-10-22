強化自助、共助、公助理念 台南首辦社區級地震救災演練

虎尾寮緊急救援隊員以繩索垂吊方式從大樓救下受困居民。（記者王俊忠攝）

2017-10-22 15:48

〔記者王俊忠／台南報導〕為強化社區民眾防災意識與建構南市第一個具有「自助、共助、公助」理念的地震自主防災社區，市府團隊與成大防災研究中心今天選定東區東聖里一處大樓社區舉行南市首場「社區級」規模的地震自主防救災演練，社區救災編組與虎尾寮緊急救援隊、消防局三合一演練救災過程，場面生動逼真。

去年二０六大地震造成南市慘重傷亡災情，消防局表示，依南市地震災害潛勢、建築物結構特性、人口密度等因素評估，擇定東區東聖里為輔導對象，今天在中華東路二段的擎天大樓社區舉行這場地震自主防災社區實兵演練。

演練內容設想為，地震發生時大樓傾斜且有人員受困，模擬居家避震與自救動作、大樓管委會自主疏散、東聖里自主防災社區動員協助、在地民間救難團體「虎尾寮緊急救援隊」協助救援，社區編組人員以滅火器撲滅初期火災及虎尾寮救援隊架梯、垂吊繩索救人的搶救動作都相當純熟，最後由消防單位到場大射水滅火，完成所有救災救援任務。

負責此次救災演練的市府災防辦公室執行秘書侯俊彥與消防局表示，地震是種無法預警的天然災害，提升民眾對地震的自主防災能力，與在全市普及建構地震自主防災社區是刻不容緩，此次實兵演練邀集全市37區公所一起派員觀摩，期許同步提升各區災防人員在行政區內建構地震自主防災社區的知識與能力。

消防人員進行大射水滅火救災演練。（記者王俊忠攝）