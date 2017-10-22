中市七期惠中路 23日起夜間路平施工

2017-10-22 14:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕西屯區惠中路一段緊鄰新市政大樓及百貨商圈，交通流量龐大，路面多有龜裂、破損。市府建設局7月啟動市政路至台灣大道段路平工程，明天起進行夜間道路刨舖作業，若期程順利10月底完工，提供民眾更舒適的用路環境。

建設局說，惠中路路平施工前翻新老舊人行道及設置6處無障礙斜坡道。人行道設計理念為「會呼吸的人行道」，注重微氣候及次生態；磚的透水孔設計使舖面上的水可以快速排入底層土壤中，並可讓地下水受陽光曝曬所產生的水蒸氣上升至鋪面，達到人行道降溫效果。

惠中路一段日間車流量大，預計明天進場的道路刨鋪工程採夜間施工方式降低交通衝擊，屆時將配合施工封閉路段，採單線雙向通行。新舖道路也先行與周邊新建案協調預埋民生管線，避免路面刨舖後重複開挖損壞路面。

建設局長黃玉霖指出，路平是市府的重要政策之一，施工期間將請廠商加強宣導施工訊息，並於施工路段周邊設置大型施工警告標誌、指示標誌及通知警廣等方式加強宣導，降低交通衝擊，感謝市民的體諒與配合，與市府共同建設更安全舒適的用路環境。

建設局也說明，104年10月起，原市8區已恢復全國唯一代辦「管線工程統一挖補」制度，由建設局代辦齊挖齊補，並要求管線單位管挖後必須「全車道」修復路面，路平完工後3年內禁止申請開挖，此措施已成功降低管線重複挖掘率約3成，今年則擴大實施範圍至原縣區，希望大台中整體道路品質都能持續升級。