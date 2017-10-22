2交流道口 竹市將打造科技城入口意象

新竹市政府將在光復路及公道五路的高速公路出口處規劃設計新的裝置藝術，展現科技感的城市入口意象美學。（記者洪美秀攝）

2017-10-22 14:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府規劃在公道五路及光復路兩處交流道口設置城市的入口公共藝術裝置，並以「如風的行板」為主軸，在公道五路設置「智慧光點」、在光復路設置「山水律動」裝置藝術，預計12月動工，明年6月完工，打造科技城市的新城市入口意象美學。

市長林智堅說，高鐵站、火車站等公共運輸都有明確的城市門戶識別性，但中山高速公路交流道系統進入新竹市，卻缺乏明確的城市意象指標，因此市府期許透過可識性、安全性與未來性等方向，要在公道五路及光復路兩處交流道口設置公共藝術裝置，讓遊客及市民一下交流道，就能感受到「新竹市到了」。

市府城銷處表示，公道五路的「智慧光點」設計概念，以竹市高科技的智慧創意搭配光點造型呈現，會在地面設置照明系統，搭配LED燈沿作品緣線環繞，在夜晚的空中畫出流動的立體線條。材質以鋼材為基底，採黃、綠、黑3色設計，黃色象徵城市的青春活力與創意思維，綠色代表永續、環保理念，黑色則以新竹的山，隱喻沉穩力量。

位在光復路的「山水律動」則採白色圓柱排列呈現，配合人工草階由下往上照明，營造高低起伏如山水落差，結合車流呈現光影的流動感，提升新竹市視覺「藝」象。

除藝術設置，也會針對周遭地景進行綠美化，包括種植喬木及植被等，城銷處表示，公道五路及光復交流道是交通部國道高速公路局管轄範圍，市府提出認養計畫，已通過審議，12月開工，目標明年6月完工，希望藉由重塑公道五路及光復路2處空間節點，打造竹市的城市意象。