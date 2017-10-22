竹市銀髮族健康麻將大賽 2萬3千歲大戰方城之戰！

新竹市西北扶輪社舉辦銀髮族健康麻將大賽，最年長的是98歲的爺爺冉捷（穿藍背心者），讓人佩服。（記者洪美秀攝）

2017-10-22 14:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市西北扶輪社主辦的第16屆風城盃健康麻將比賽暨健康生活義診活動今天在三民國中舉行，有300名年滿65歲的長者報名參加，年齡超過2萬3000歲，平均年齡77歲，最長者的是民國8年出生的98歲爺爺冉捷。

主辦單位表示，參加銀髮族健康麻將90歲以上有22人，80歲以上72人，75桌2萬3000歲的方城之戰開打，場面格外壯觀。 西北扶輪社社長林庚生說，風城盃健康麻將大賽，15年來是銀髮族長輩每年期待的盛事，除了健康麻將比賽，還有外丹功表演帶動、及盲人免費按摩、健康生活諮詢、義診等，且活動也準備前3名、桌冠軍、長青獎年滿90歲的獎品，讓長輩們開心不已。

主辦單位表示，銀髮族健康麻將大賽，比賽方式以台灣16張麻將為主，每人有1萬元籌碼，考量長者體力負荷，比賽以打4圈後或2小時計算籌碼多寡論輸贏，每桌都有裁判及志工協助。

今年最年長的是98歲的冉捷爺爺，他說，喜歡打麻將的他說，打麻將可以跟朋友相聚，還可讓腦筋靈活，很好玩，明年他還要來參加麻將賽。