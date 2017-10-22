睽違7年再來台 模型大師讚台實力不輸日本

台灣原創嘉年華今天（22日）在花博爭艷館展出，日本電視冠軍傳奇人物山田卓司，帶來他為台灣特別製作的「豪大大雞排」場景模型。（記者張嘉明攝）

2017-10-22 14:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕模型界奉為「情境王」的日本職業模型大師山田卓司睽違7年再度來台，參與台灣原創嘉年華盛會，並替台灣最大軍事模型比賽「Freedom盃」擔綱評審，以大師之姿看台灣作品，盛讚台灣實力不輸日本，在製作水平頗高。

第8屆台灣原創嘉年華今天在台北花博爭豔館開張，提供國內「原創限定」作品交流，包含漫畫、插畫、圖文、動畫、小說、遊戲、影音乃至立體模型等；主辦單位統計，今年參與攤位破500攤，更創下歷年來紀錄，現場亦同時舉辦軍事模型比賽「Freedom盃」、「開拓盃原型大賽」、「模型限時速組賽」等炒熱氣氛，更找來日本模型界的傳奇人物「山田卓司」來台擔任評審。

今年58歲的山田卓司是職業模型大師，19歲出道，擅長製作寫實風格的模型，但也協助日本雜誌製作各式題材作品，囊括戰爭、科幻等，並曾在日本節目「電視冠軍」中拿下5屆冠軍，其風格也因具昭和懷舊，將各式主題用立體方式呈現，將回憶、聲音、溫度等以模型帶給眾人感動，被封為「情境王」。

山田曾在2009年來台幫知名插畫家「幾米」的畫作製作模型，2010年也獲漫畫出版社邀約二度訪台，並跑到夜市取材，深入觀察，更製作出了「豪大大雞排」攤位，將攤商與顧客間的互動瞬間凝結，維妙維肖程度讓人印象深刻；久違7年再度來台，山田表示，這次感覺十分趣味；而因擔綱台灣賽事評審，他昨已大致閱覽台灣作品，認為台灣的模型創作並不輸給日本，尤其是科幻類組的創作，想法、風格都很新奇有趣。

台灣原創嘉年華今天（22日）在花博爭艷館展出，吸引許多模型迷。（記者張嘉明攝）

台灣原創嘉年華今天（22日）在花博爭艷館展出，吸引許多模型迷。（記者張嘉明攝）