新北原民大集合 重溫傳統祭儀文化

2017-10-22 14:24

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市政府今天舉行「原住民族文化活動」讓長年離開原鄉部落的族人在新北市能有重溫及學習傳統祭儀文化的機會。

市長朱立倫說，豐年祭是原住民族人在七、八月農忙結束後的祭典活動，藉由傳統歌舞感謝祖靈庇祐，新北市舉辦文化活動，將散居在新北市的所有原住民族人聚集起來，不僅凝聚情感，更重要的是提醒所有的族人不要忘了部落母體的文化根本。

阿美族族群領袖帶領族人進行阿美族傳統祭典之報信息、祈福、迎靈、娛靈、送靈等儀式，也進行樂舞競賽，讓民眾感受到原住民舞蹈的力與美。