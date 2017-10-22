彰市表揚金婚夫婦 姚嘉文、周清玉深情登場.....

姚嘉文與周清玉夫婦接受金婚表揚，與彰化市長邱建富（右）合影時，周清玉深情地望著姚嘉文。（記者湯世名攝）

2017-10-22 13:29

〔記者湯世名／彰化報導〕重陽節將屆，彰化市公所今天表揚結婚滿50年的金婚夫婦，接受表揚的金婚伉儷共有251對，其中79歲的總統赴資政姚嘉文與73歲的前彰化縣長周清玉夫婦最受矚目！夫婦倆人都曾是政壇重量級人物，市長邱建富除致贈每對夫婦禮品與精美匾額，並與每對夫婦合影留念，祝福這些長者福如東海、壽比南山。

姚嘉文曾任民進黨主席、立法委員、考試院長，現為總統府資政；而周清玉則曾任國大代表、彰化縣長、省議員與立法委員等要職。

為表揚結婚滿50年、60年及70年的夫婦，藉由他們一生守護且珍惜婚姻的態度及感情，為現代年輕夫妻樹立典範，同時也表達對長者的崇高敬意，喚起社會大眾敬老尊賢的價值觀，彰化市公所已先於14日舉辦白金婚（結婚滿70年）及鑽石婚（結婚滿60年）表揚大會，公所並精心特製了書寫有「永結同心」（贈給白金婚夫婦）與「恆永之愛」（贈給鑽石婚夫婦）字樣的匾額送給當事人做永久紀念。

今天在介壽生活藝文館舉行的金婚夫婦表揚大會中，市長邱建富表示，接受表揚的夫婦都是結褵超過50年以上，在早年台灣經濟落後的生活條件下，能夠攜手同甘共苦，並將子女撫養長大，顯示彼此都能夠共體時艱、互信互諒，才得以如此無怨無悔相守，其珍惜守護婚姻的精神與情操，實在是值得年輕一輩學習的好榜樣。

除了這兩項表揚活動，市公所也已於20日針對本市20428位的70歲以上長者，發放每人500元的敬老禮金，而全市20位百歲人瑞則另增加致贈金鎖片。