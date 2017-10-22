助身障雙老家庭自力更生 中市打造「雙老鬆餅餐車」

2017-10-22 12:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市社會局為協助弱勢雙老照顧身心障礙者子女家庭，在全市成立雙老家庭服務中心暨社區關懷據點，讓雙老有喘息空間，其中東信社區發展協會更打造「雙老鬆餅餐車」，今日啟動，進一步助身心障礙雙老家庭自力更生。

台中市社會局統計，台中市約有1萬餘戶35歲以上身心障礙者由60歲以上雙老照顧家庭，部份家庭的雙老承受沈重照顧壓力，包括雙老照顧者與身心障礙者子女均無法走出家門，甚至面臨經濟壓力。

社會局首創風氣推出身心障礙者雙老家庭日間關懷據點，鼓勵身心障礙者和照顧者走入社區，由據點志工提供關懷與支持。

此外，更進一步在北區、清水區、東區和豐原區戮立雙老家庭服務中心，提供每週3天21小時的據點服務，讓照顧者喘息，身障子女能享受休閒甚至健康維持等服務，目前共服務588戶雙老家庭。

社會局今日在台中市府廣場舉辦成果展，其中東區東信社區發展協會成立的雙老家庭服務中心也啟動「雙老鬆餅餐車」。協會指出，公益餐車源起於照顧50餘歲的身心障礙者「阿水」，年邁的媽媽已逾70歲長期照顧沒有謀生能力的兒子，憂心兒子的未來無以為繼，協會進一步替「阿水」母子量身打造能力可負擔的鬆餅製作課程，更引進多方資源打造「雙老鬆餅餐車」，嘗試到夜市或是活動現場販售，扣除成本後的所得就交給母子，助他們自力更生。

協會指出，公益性質的「雙老鬆餅餐車」能助雙老家庭融入社會，更能助其減少經濟壓力，9月試上路後獲得回響，目前除阿水母子外，也延伸中心照顧的其餘家庭參與，助更多弱勢家庭學習自力更能。

社會局長呂建德指出，台中市目前有35個身心障礙者雙老家庭日間關懷據點，據點數全國最高，服務逾1萬2300餘人次，現在雙老家庭服務中心更擴大功能，助受照顧家庭開始自力更生，未來盼提供更多的多元服務幫助弱勢家庭。