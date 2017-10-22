台鐵醞釀漲價 花蓮人罵聲一片

22年未調整的台鐵票價醞釀調漲，消息傳出花蓮人社群網站罵聲一片。（翻攝臉書花蓮人）

2017-10-22 12:54

〔記者王錦義／花蓮報導〕22年未調整的台鐵票價醞釀調漲，消息傳出花蓮人社群網站罵聲一片，多數意見認為花東人對外交通以鐵路為主，過去不僅一票難求，未來還要增加負擔，僅有少數意見認為，花東車票供需失衡，在尖峰時間做出差別票價本來就是經濟學原理，過去3小時列車跟2.5小時列車價格一樣本來就不合理。

擁有十萬多名成員的臉書「花蓮人」社團，有網友針對台鐵醞釀調漲發文抱怨：「漲太兇了吧？」吸引上百條留言，多數花蓮網友批評：「位難求還敢漲…有沒有天理啊…」、「花東居民是不是應該（可以）比照外離島交通補貼政策呢？」、「離譜，路動不動就斷！票又要漲價！基本回家的路就是比別人難，基礎建設比人遭」、「最可憐的是花東居民,對外交通只有一項選擇鐵路,這個漲價方案是在懲罰交通不便的花東居民嗎」、「民進黨不用在花東選了」、「只能坐台鐵，所以大家才會這麼在意台鐵漲價」等反對意見。

僅有非常少數的網友認為：「假日尖峰時間需求高，漲一點還好」、「還可以接受，22年都沒有調整」、「物價齊漲 台鐵想漲一點都不意外。可是人民收入是不是政府該先解決一下吧！」、「普悠瑪和太魯閣應該漲價，速度快相對的錢要收取多一點才合理」、「知道票價22年沒漲了嗎？賠的錢也都是全民買單啊」、「該漲就漲，不漲不會有人感激」。