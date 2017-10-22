讓身心障兒玩得開心 竹市親子館增加共融設施

竹市親子館即日起增加共融設施。（記者蔡彰盛攝）

2017-10-22 12:44

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市衛生社福大樓親子館是提供親子互動及增進親子感情的空間，為讓包括身心障礙兒童的所有孩子都可以開心的「玩」，親子館增加多項共融設施，其中「雙視版的館舍簡介」，是獨特貼心措施，市長林智堅表示，持續努力保障身心障礙孩子的遊戲權，並達到讓身障孩童「回歸、參與、融合」的理念。

社會處表示，親子館共融服務，除每場次5組身心障礙家庭（含弱勢家庭）優先入館、每月最後一個星期五下午「小太陽日」為身心障礙及弱勢家庭活動專場外，即日起更增加2本獨特貼心措施的「雙視版的館舍簡介」，書的一邊是圖文，另一邊為點字內容，讓視障家庭能清楚了解親子館設施與服務內容。

此外，館方也陸續購置22本雙視繪本、5本有聲書、23組感統玩具、2個呼叫鈴、1個放大鏡、1個溝通小白板等設施、提供輪椅使用者可調整高度的親子桌椅2張，上月起更與中華民國聾人協會合作，安排活動課程手語翻譯服務，讓身心障礙者家庭能擁有享有遊戲空間與權利。

林智堅表示，親子館在服務過程中，發現身心障礙的孩子們因身體因素，受限於環境與空間，在使用遊戲設施時比一般孩子來的辛苦，因此積極推動設置共融設施，讓身障礙者家庭入館無障礙，未來香山及北區親子館也都會規劃設置，實現親子館「幸福從陪伴開始」的想法，達成共融理念。

社會處長陳雪慧表示，為讓身心障礙家庭充分認識親子館，市府主動邀請身心障礙社福團體及家庭，入館體驗親子館之各項共融設施，今年已經辦理18場次、服務255人次，讓孩子們探索，更增進與其他孩子互動機會。親子館自104年起委託清華大學經營至今，共辦理親職講座、育兒指導及親子活動等計7千多場次、入館超過24萬人次。