阿罩霧鄉村田野公益路跑 5000人清晨開跑

「阿罩霧鄉村田野公益路跑」今天清晨6點開跑，台中市長林佳龍（前中綠外套）和5000位跑者一起開跑場面壯觀。（記者陳建志攝）

2017-10-22 12:20

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區公所及霧峰區農會主辦的「阿罩霧鄉村田野公益路跑」，今天清晨6點，5000多位跑者頂著晨曦從亞洲大學開跑，選手在稻浪陪伴下，享受霧峰優美的鄉村景色，台中市長林佳龍也起個大早到場幫選手加油，並跟著跑了一段路，希望市民愛上運動，培養健康的身心，讓台中落實運動城市的精神。

「阿罩霧鄉村田野公益路跑」今天清晨6點開跑，沿途都有民眾幫跑者加油打氣。（記者陳建志攝）

比賽結果，總成績21公里初霧半馬組男子組由蔡凱程、林亞帆、賴怡廷拿下前3名，女子組則由楊永馨、張玫真、許碧真獲得前3名；11.5公里健康休閒組男子組楊永均、羅世杰、陳威融分獲前3名；女子組則是張智軫、傅柔蓉、姚雅馨奪下前3名。

「阿罩霧鄉村田野公益路跑」今天清晨6點開跑，參賽民眾自我挑戰跑完全程回到終點。（記者陳建志攝）

阿罩霧鄉村田野公益路跑今天清晨6點開跑，參賽的5000位跑者，天還沒亮就陸續到場熱身準備，台中市長林佳龍、立委顏寬恒、何欣純、市議員李天生、張芬郁等人也到場幫選手加油打氣，林佳龍、何欣純跟著大小朋友跑了一段路。

「阿罩霧鄉村田野公益路跑」今天清晨6點開跑，霧峰農會總幹事黃景建（左一）頒獎給獲獎跑者。（記者陳建志攝）

林佳龍表示，台中將舉辦2019年東亞青年運動會，目前正積極打造各地運動場館，並進行人才培育，希望市民愛上運動，培養健康的身心，稱讚此次賽事除了鼓勵民眾運動，還能享受霧峰田野風光，並行銷霧峰香米、清酒等在地農特產，尤其每位參加者還捐出10元做為公益基金，幫助霧峰弱勢民眾，讓路跑更添意義。

「太警出馬聯誼社」今天有60多人參加「阿罩霧鄉村田野公益路跑」，稱讚沿途風景優美，跑起來相當舒服。（記者陳建志攝）

今年的賽事共規劃21公里初霧半馬組、11.5公里健康休閒組以及3.8公里庄腳親子組3種組別，參賽跑者在槍響後魚貫衝出，不少人是首次參加半馬，但仍邊跑邊走堅持完賽，親子組除可看到許多爸爸媽媽帶著小朋友一起跑，甚至有媽媽推著娃娃車走完全程，主辦單位也依不同組別，準備五甲地特別栽種米、香米、初霧濁酒、香米捲、初霧黑木耳保濕水凝凍膜等不同完賽紀念品。

「阿罩霧鄉村田野公益路跑」今天清晨開跑，霧峰分局並派人到場進行防詐、交通安全等犯罪預防宣導。（記者陳建志攝）

由太平派出所、警友站等愛跑同好組成的「太警出馬聯誼社」，今天有60多人報名參賽，太平派出所所長陳淵山說，為了讓員警、警友能有健康的身體推動慢跑風氣，每週固定慢跑練習，稱讚這次賽事沿途風景優美、平坦，跑起來相當舒服，下個月將繼續挑戰南投馬拉松。

相關影音

因活動開放報名，5000個名額很快就額滿，很多人都希望明年能增加名額，並希望增加「全馬」，霧峰區農會總幹事黃景建表示，今年賽道已經略感擁擠，若再增加名額恐影響參賽民眾舒適度，至於增加全馬組別，確實是許多參賽民眾的心聲，將會和相關單位討論後再做決定。（更新13：22分）