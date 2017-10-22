快去加油！ 中油宣布明汽油調漲0.2元、柴油0.3元

2017-10-22 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕中油宣布明（23日）晨零時起，依浮動油價機制計算，調漲各式汽油價格每公升0.2元及柴油價格每公升0.3元。

中油表示，本週原油價位受到美國與伊朗關係緊繃及伊拉克內亂等政治因素影響而上漲，因此油價依公式計算，汽、柴油每公升應分別調漲0.2及0.3元。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.1元、95無鉛汽油每公升26.6元、98無鉛汽油每公升28.6元、超級柴油每公升22.9元，實際零售價格應以各營業點公告為準。