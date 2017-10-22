中市規劃「共好整合平台」 社會住宅將永續經營

2017-10-22 11:57

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府推動8年1萬戶社會住宅政策，並提出｢共好計畫」，其中，豐原安康段即將於11月20日起將開放民眾申請。為落實入住民眾照護、連繫在地鄰里社區關係，市府住宅發展工程處明年編列300萬元預算，推動「共好整合平台」計畫，做為整合當地資源及社會住宅永續經營的能量，打造有別於其他縣市的社會住宅環境。

住宅處表示，為讓台中市社會住宅不只是社會住宅，市府提出社會住宅「共好計畫」，透過社福及醫療照護團體進駐、扶植青年創業的實驗店舖及導入社區種子和社區營造等各項資源，重建與在地鄰里社區的美好關係，然而過程中需要有一平台，負責鏈結及整合府內外各單位，減少政府及民間重複資源及人力浪費，並把服務機制落實在社區共享空間中，以發揮最大服務品質與效能。

因此，市府明年列編經費300萬元，推動共好整合平台計畫，包含「帶動居民生活參與」、「整合相關資源建立諮詢服務」、「建立社會住宅基礎資料庫」3大主軸工作，將串連地方微型經濟及二度就業者在地紮根，並與社宅種子住戶、在地鄰里、社宅居民，共同建立讓社宅能永續回饋營運的合作社機制，同時將舉辦各項培力課程、工作坊等活動。

住宅處指出，共好整合平台將建立單一服務窗口，提供需求者有關社會服務站、青年創業空間、家庭課後輔導、醫療服務站等的全方位諮詢，同時透過大數據彙整社會住宅軟、硬體的使用情形，提供市府後續居住及社會福利政策的長期研究基礎資料，此預算案已提送市議會審議，盼獲市議會支持。