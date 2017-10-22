屏東盜採砂石坑洞 將變身光電示範區

高樹光電示範區今天動土。（記者羅欣貞攝）

2017-10-22 11:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹國有土地約20多年前因盜採砂石形成坑洞，而有千島湖之稱，經屏東縣政府和國有財產署合作，利用經濟部水利署疏濬後土石方，進行坑洞回填補平，歷時5年終在去年完成回填作業，但因土地質性貧瘠，且無水利基礎建設可供農業種植利用，因此決定開發為太陽光電示範區，今天（22日）上午動土。

屏東縣政府表示，依據農委會今年6月修正通過「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，與國有財產署簽訂土地進行改良利用契約，並由得標廠商玉衡能源公司負責打造太陽光電示範區，象徵屏縣再生能源發展邁向新里程碑。

縣府也說，高樹鄉部分國有土地區域因盜採砂石形成之坑洞，分布四散且當地地處偏僻容易成為棄土及廢棄物傾倒等環保犯罪溫床，對當地居民 行車安全形成潛在危機。

高樹光電示範區的設置，為台灣目前第一件以盜採砂石回填地結合太陽能發電設施之首例，可供施作面積涵蓋國有土地達112筆，總計約37.1424公頃，依計畫分階段方式進行，第一階段依據台灣電力公司既有饋線容量，籌設設置容量達1.079MW，後續將持續分數階段施作，預估可籌設總容量達36.079MW之裝置容量 ，屆時每年約可發電46百萬度，相當於可提供1萬2600戶家庭用電，並 可減少碳排放量2.4萬公噸。

屏東縣長潘孟安表示，高樹光電示範區的設置是縣府發展再生能源的開端，屏東縣擁有相當好的自然條件且日照充足，非常適合積極推動再生能源之發展，未來期待更多再生能源投資廠商，長期性挹注資源，以屏東為基地出發，並持續深耕。