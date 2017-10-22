南市卡拉OK總決賽 他年僅11歲贏得總冠軍

李偉聖奪冠獲頒機車大獎。（主辦單位提供）

2017-10-22 11:16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市第11屆卡拉OK歡唱賽總決賽，21晚間於水萍塭公園舉行，從初賽到總決賽歷經3個多月的競爭，比賽結果，台語組及國語組分別由楊謹慈及李偉聖奪冠，並獲得市價超過7萬元的機車大獎。其中，李偉聖年僅11歲。

目前就讀台南市文化國小的李偉聖，今年8月參加在安平開台天后宮廣場舉行的卡拉OK歡唱賽初賽，台風穩健，初試啼聲就搶進前3名。這次參加總決賽更一舉拿下國語組冠軍，相當不容易。

主辦單位表示，第11屆卡拉OK歡唱賽，在歷經3個多月，巡迴六區的賽程。六區國台語組前3名共36位菁英脫穎而出， 21日晚間於水萍塭公園進行最後爭霸賽，台南市有線電視第三頻道和「雙子星三冠王粉絲團」全程實況直播。

包括立委葉宜津、立委陳亭妃、副市長吳宗榮、民政局長陳宗彥、新聞處長許淑芬、副議長郭信良及多位議員、各界貴賓到場共襄盛舉，為參賽者加油打氣。

經過激烈競賽，台語組由楊謹慈奪冠，第2名劉佩伶、第3名陳慧娟、最佳舞台造型獎林明達、最佳舞台魅力獎黃靖容。國語組則由李偉聖奪得第一，第2名張心平、第3名劉子榮 、最佳舞台造型獎劉桂美、最佳舞台魅力獎蔡雅文。

第1名可獲得機車大獎1台、第2名獎金1萬元、第3名獎金8000元、最佳舞台造型獎及最佳舞台魅力獎，皆為獎金3000元。

台語組由楊謹慈奪冠，獲頒機車大獎。（主辦單位提供）