戶外活動要注意！全台17縣市陸上強風特報

〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈東北季風影響，中央氣象局於今上午9時40分，針對全台17縣市發布陸上強風特報，提醒在海邊、戶外從事活動的民眾，務必注意防範。
中央氣象局指出，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣共17縣市發布陸上強風特報。
中央氣象局提醒，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島、嘉義以北沿海空曠地區，以及澎湖、金門、馬祖，仍會出現8至10級強陣風，海上航行與作業船隻，須多加留意。
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〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈東北季風影響，中央氣象局於今上午9時40分，針對全台17縣市發布陸上強風特報，提醒在海邊、戶外從事活動的民眾，務必注意防範。
中央氣象局指出，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣共17縣市發布陸上強風特報。
中央氣象局提醒，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島、嘉義以北沿海空曠地區，以及澎湖、金門、馬祖，仍會出現8至10級強陣風，海上航行與作業船隻，須多加留意。