今各地水氣稍減 北台灣、宜蘭下探18度！

中央氣象局表示，今天各地早晚有涼意，中部以北、宜蘭低溫將下探18、19度！。（記者黃耀徵攝）

2017-10-22 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地水氣稍減少，不過大台北山區及基隆北海岸整天仍不定時會下雨，新竹以北地區清晨以前也容易飄雨，白天後大致轉為多雲天氣，其他各地則大致是多雲到晴，氣溫方面各地早晚有涼意，中部以北、宜蘭低溫將下探18、19度！

中央氣象局指出，受到東北季風影響，今天中部以北及宜蘭低溫約18至19度，花東則為20至21度，北台灣受涼空氣及雲量影響，高溫僅22至25度，整天都偏涼，其他地區高溫約26至28度，日夜溫差較大。

空氣品質方面，今天雲嘉南地區風速較強，局部地區可能出現揚塵天氣，空氣品質達橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為懸浮微粒及細懸浮微粒。

至於颱風動態，蘭恩颱風昨天已增為強颱，預計今晚以後接近日本本州，提醒明天至下週一計畫前往琉球、日本的朋友留意其動態消息。另外受颱風影響，台灣附近各地沿海空曠地區及各離島易有9至11級強陣風，海面風浪大，並有長浪發生的機率，北部、東半部沿海易有3至5米浪。

氣象局指出，下週一至下週三受到東北季風影響，各地早晚都有涼意，下週四東北季風減弱，白天氣溫較日前回升些許多，一直到下週六氣溫變化不大。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 22 20 ~ 26 22 ~ 28 20 ~ 26

今天各地水氣稍減少，不過大台北山區及基隆北海岸整天仍不定時會下雨，新竹以北地區清晨以前也容易飄雨，白天後大致轉為多雲天氣，其他各地則大致是多雲到晴（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）