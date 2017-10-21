台鐵自強票價北高將破千？ 民眾：不如搭高鐵、客運

2017-10-21 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕針對台鐵提案擬將自強號票價調漲20%、區間車調漲7.5%，有民眾表示若台鐵漲破1000元根本不考慮，還不如去搭高鐵或客運。對此台鐵則表示，依目前提案推估雖可增加營收34億元，但仍不足以彌補一例一休、政府加薪、行車設備改善等增加的成本，因此希望回歸使用者付費原則，盡量減少虧損。

《蘋果日報》報導，交通部20日召開台鐵票價會議，台鐵建議將基本費率調漲93.67%，其中自強號平均漲幅約20%，區間車平均漲幅約7.5%，以台北到高雄的自強號為例，將從843元漲到1011元；至於假日普悠瑪號和太魯閣號等直達或半直達快車也將再漲2成，因此台北到台東的假日普悠瑪號快車將再漲至1125元。

針對這項提案，有民眾表示若台鐵漲破千元就失去搭乘誘因，因為搭高鐵比自強號快，若是又購買高鐵學生票，票價差距就更小。也有民眾表示，寧可選擇搭乘客運。至於差別費率的部分，民眾則有不同看法，支持的人認為以東部列車為例，若是不趕時間或是購票時段在非假日，還是會考慮選擇比較便宜的柴油列車。反對的民眾則是認為，雖然舊式柴油列車票價降價，但行駛時間太長，而普悠瑪漲價後卻又太貴。

針對漲價台鐵方面則表示，雖然依目前提案推估，營收可增加34億元，但仍不足以彌補一例一休、政府加薪、新購車計畫和票務、行車設備改善等增加的成本，且虧損若由全民買單並不公平，因此還是回歸使用者付費原則，規劃調整票價。