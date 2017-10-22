南市勞動調查 網友回饋資料 8成店家不OK

勞動條件評分結果，良好標示星星，普通標示三角號誌，不良標示外星人、待加強標示蜘蛛、劣則是鬼頭，讓打工族避踩地雷。（記者黃文瑜翻攝）

2017-10-22 00:01

〔記者黃文瑜／台南報導〕打工族注意！成功大學學生社團零貳社等單位，今年4月開始透過網路問卷進行「全台南市勞動條件調查」，發現網友回饋資料561家店家，竟有8成不符合勞基法。目前這項調查仍在進行中，零貳社廣邀網友上網填表單，避免打工踩地雷。

成功大學學生社團零貳社，透過臉書社團PO出「勞動條件調查」結果，表示透過網路問卷經過2個月調查，共收到100多份的表單回覆，針對店家時薪、月薪、平日、國假、例假加班費、做四休半、勞保、勞退、罰則扣薪等項目做調查。發現達基本工資的比例只有62%，未給付平日、國假、例假日加班費的商家分別佔39%、46%、42%，未讓員工做四休半者有34%，無勞保30%、無勞退39%。

該社團發現，449家違反勞動法令，並製作線上地圖標示100多家商店，提供店家名稱、地址、勞動條件的資訊，最後附上滿分為9分的綜合評比，依照總評分給予相對應的圖案。評分結果良好標示星星，普通標示三角號誌，不良標示外星人、待加強標示蜘蛛、劣則是鬼頭，點開就能看見各級評分。

不過該社也強調，由於某些店家的資料由多人填寫，這些店家會有一個以上的標記，僅供想在台南打工的青年朋友做參考，調查仍持續進行當中，希望曾在台南打工或是正在打工的朋友，協助回饋資訊。