下雨、安檢、業績達成… 百貨公司竟都有「音樂暗號」！

2017-10-21 23:37

〔記者王捷／台南報導〕百貨公司開店、打烊甚至下雨都有「暗號」，還有業者新增韓語語音，歡迎日漸增多韓國觀光客，你發現了嗎？

百貨公司在開店、打烊時，都會播放特別的音樂，並以日文、英文、中文與台語播放語音，櫃姐一聽到音樂就知道準備下班了，是館櫃姐間的特殊「暗號」。不過，新光三越百貨的音樂已經用了20多年，今年7月不但換了迎客、送客的背景音樂，語音也新增了韓語。有資深櫃姐回憶，除了開店、閉店的音樂暗號，消防安檢、下雨天甚至業績達成，館內都會播放特殊音樂。

百貨公司的背景音樂，有時候會有點不同，其實，每間百貨公司都有「隱藏版音樂」，當作與櫃姐間的溝通暗號。新光三越百貨公司的音樂用了20多年，號稱是台南傳統，但是開店、閉店音樂在今年7月更換，近年來韓國來台觀光潮大增，語音特別加入韓文，歡迎韓國客人。

資深櫃姐透露，新光三越還有兩首隱藏版音樂，分別是「下雨天」使用的音樂，還有「消防安檢」的音樂。下雨天的音樂是電《藍色生死戀》主題曲，是水晶音樂聲，由於消費者與櫃姐都在百貨公司內，不曉得外面天氣，但一聽到這個音樂，櫃姐就可以提醒客人，百貨外頭下雨了哦！

這個「雨天音樂」不常見，只會在晴天突然轉為雨天的情況下使用，而且只會播放幾分鐘，消費者很難注意到，是「暗號中的暗號」！

消防安檢的音樂則是用小提琴協奏曲《四季》中《春》的第一樂章，還有整館業績達成、獎品兌換完畢，都會有一段激勵音樂，通知全體工作人員。

除了新光三越，台南大遠百則是招募「播音小天使」，由國小學童錄音整點報時；台南德安百貨則是在每週五下午都會播放「萬用小常識」。

南紡夢時代開店、閉店是播放自製主題曲《Color Our Life》及《Don't Wanna Say Goodbye 》由歌手楊程鈞、呂薔演唱，雨天音樂則是輕快的鋼琴音樂。