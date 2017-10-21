「聽，見」音樂會 身心障礙者讓爆滿觀眾「聽見感動」

2017-10-21 23:03

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市勞工局與台中榮總主辦的2017「聽，見」音樂會，21日晚上於圓滿戶外劇場舉行，歌手許富凱、視障歌手蕭煌奇、視障音樂工作者、視障鼓手王冠峻、唐寶寶大器樂團與台中啟明學校玩樂樂團接力演出，吸引全場爆滿的觀眾。

音樂會由知名視障音樂家許哲誠及導師范德騰聯手帶來音樂小短劇開場，惠明盲校師生演唱《感恩的心》，希望藉由歌聲傳達給今年6月辭世的前校長賴弘毅，感謝他對視障者的奉獻，讓音樂會一開始就瀰漫著溫馨感動的氣氛。

歌手許富凱、視障歌手蕭煌奇、視障樂團飛行者及黑墨鏡樂團、視障音樂工作者洪新智、陳祈信、張晏晟、鼓手王冠峻、大器樂團輪番登台演出，在世大運主題曲徵選活動受到矚目的腦麻學童林易，也帶來創作曲，最後所有表演者與來賓合唱《你是我的眼》。

副市長張光瑤夫婦特別到場給予演出者鼓勵，並與市民一起欣賞表演，他也希望透過「聽，見」音樂會，讓各界能多多給予身心障礙者及視障者更友善的環境及支持，讓他們有更大的發展空間及機會。

台中榮總院長許惠恒說，舉辦「關懷身心障礙者慈善音樂會」已經邁入第4年，透過「聽，見」音樂會，打造中部地區唯一室外大型身心障礙表演者的舞台，並規劃「英雄專區」提供身障朋友、病友團體同聚同樂的音樂會。

勞工局黃荷婷局長說，身心障礙者在音樂表演上，也是另一種工作的選擇，勞工局希望透過大型的聯合演出，協助提高他們的曝光機會，以職業化演出獲得青睞，透過呈獻給觀眾感動的演出，期待各界多給予他們邀演機會，用行動支持身障及視障音樂工作者。