客家版「麻雀變鳳凰」！ 北埔貧女 躍升泰國百大名女人

出生於新竹縣北埔鄉客庄清寒家庭的素瑪莉（陳秀琴），與泰國華裔在異鄉創業奮鬥40年，相夫教子有成，獲泰皇室頒發「泰國100位時代前鋒名女人」光榮稱號，人生轉折宛如新竹客家版的「麻雀變鳳凰」。（記者廖雪茹攝）

2017-10-22 00:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹客家版「麻雀變鳳凰」！

出生於新竹縣北埔鄉客庄的用素瑪莉（陳秀琴），父親以燒木炭為生，幼年家境十分清寒。她長大後因緣際會，嫁給來台留學的泰國華裔，夫妻倆以食品業白手起家，雖然歷經亞洲金融風暴，但她發揮客家人的硬頸堅毅精神，在異鄉奮鬥40年，相夫教子有成，如今不僅是泰國知名的企業家族，她還獲泰皇室頒發「泰國100位時代前鋒名女人」光榮稱號。

現年66歲的陳秀琴，泰國名字叫「素瑪莉」（泰語「美麗的花」之意）。酷愛戴帽子的她，珍藏超過200頂帽子，典雅帽子更襯托出她高貴迷人的氣質。她個性熱情，大方又念舊，10年來，年年返台贊助召開北埔初中第11屆同學會。今年10月初她回到家鄉，奔波竹北等地拜訪同學話家常，同學們對她大起大落的曲折人生經歷，不禁驚嘆聲連連。

擁有6個手足、排行老5的素瑪莉說，從小她得幫忙做家事、搬木頭、養家禽、挑豬糞澆菜，什麼事都做。因為窮怕了，她更加奮發向上，自許有朝一日擺脫貧窮，初中畢業後念商職夜間部，努力考上台鐵觀光車小姐。

但她覺得不夠，轉行考進貿易公司上班，之後又爭取進入拍立得擔任廣告行銷模特兒，沒想到，從此扭轉了她的一生！

素瑪莉說，當年她與張小燕等藝人一起在電視台工作，因為她的銷售能力不錯，逢甲學院學生會長的一名顧客，介紹她認識泰國來台留學的現任夫婿楊曰禮，楊積極追求，兩人交往約一年後，楊父從泰國帶著親友團到北埔提親，開啟她的異國婚姻。

「40年前嫁到泰國，真的需要勇氣！」素瑪莉說，當時曼谷的生活環境並不比台灣好，加上語言不通，人生地不熟，起初婆婆還把她當作「外國人」，不接納，真的很辛苦！

但素瑪莉聽從母親的教誨，謹守傳統婦女三從四德的美德，孝順公婆，不請幫傭，親自下廚，家事和事業都親力親為，一點一滴地改變長輩的態度。現在婆婆常驕傲地對人稱許，「我家娶到好媳婦」，這是歷經很大代價的。

她說，剛嫁到泰國，夫妻倆以中文溝通，家人則多講泰語，她雖未念過泰文，但經年累月練習，現在她看懂、也會說一口流利的泰語。

夫妻倆攜手創立食品公司，歷經多年努力，事業蒸蒸日上，加上投資土地，迅速累積財富，沒想到1997年遇到金融風暴，家產一夕化為烏有，素瑪莉忍不住天天以淚洗面，但抱著「我一定要重新站起來，重振家勢！」的信念，她毅然放下身段，典當珠寶還債，協助夫婿力挽狂瀾，4名子女也半工半讀，全家人凝聚一起咬緊牙根、撐過低潮，奮鬥10年後再度重返頂峰，事業較過去更加輝煌。

同學姜信淇說，素瑪莉苦盡甘來，從她的身上，看到客家婦女堅忍不拔、不輕易向命運低頭的意志。曾到泰國楊家作客的同學張秀香說，楊家雖是富豪名人，但晚輩對人謙虛有禮又慷慨，一點都沒有驕縱貴氣，她親眼見證同學以身作則的成功身教。

楊家以食品業起家，現在則是泰國最大溜冰場的獨資經營者，致力培育溜冰選手、足球隊。大女兒楊少芬嫁給泰國前總理班寒的公子哇拉兀．信拉巴阿差，楊少芬本身是世界溜冰協會亞洲太平洋溜冰協會副總裁；大兒子楊力偉和小女兒楊少芳是電視明星；小兒子楊存忠也是企業家；孫女是泰國溜冰國手。家族成員各自在政商、體育和影視界，名揚全泰。

泰皇室針對家庭美滿、教育子女有成、對社會有傑出貢獻的婦女，不定期選出「泰國100位時代前鋒名女人」，由皇后親自頒獎，素瑪莉是在2008年獲得這個光榮稱號，也是台灣在泰國唯一入選的女性。也因為兒女是電視當紅名人，泰國第三電視台也曾表揚楊家為「全泰國100個名人家庭」。

楊家能有今日的成就，素瑪莉無疑是家族的靈魂人物，每逢過年、生日，子女、媳婦都會下跪奉上紅包和象徵吉祥如意的柑橘，感謝父母養育之恩，感謝媽媽為家庭的付出！

個性熱情、大方又念舊的素瑪莉（中），10年來每年返台贊助召開初中同學會，21日則到竹北拜訪同學話家常。（記者廖雪茹攝）

素瑪莉（前排左三）遠嫁泰國，協助夫婿持家創業，事業有成，全家和樂融融，子女出類拔萃，獲泰國第三電視台評選為「全泰國100個名人家庭」。（素瑪莉提供）

外形美麗亮眼的素瑪莉（右起），曾與張小燕、吳靜嫻、呂美琴等藝人一起在電視台工作。（照片由素瑪莉提供）

積極進取的素瑪莉，當年爭取進入拍立得公司擔任廣告行銷模特兒，沒想到，從此扭轉了她的一生！（素瑪莉提供）

積極進取的素瑪莉當年爭取進入拍立得公司擔任廣告行銷模特兒。（素瑪莉提供）

楊家能有今日的成就，素瑪莉（陳秀琴）無疑是家族的靈魂人物，每逢過年、生日，子女、媳婦都會下跪奉上紅包和柑橘，感謝父母養育之恩，感謝媽媽為家庭的付出！（素瑪莉提供）