師鐸獎楊傳峰鼓勵大人 放手讓孩子走出框架追夢

2017-10-21 21:44

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕曾獲得師鐸獎、全教總SUPER教師的楊傳峰，今天應邀在南投縣最老的三省堂書局演講，滿懷浪漫與趣味看世界的他，也認為教育不應是篩掉最需要教育、走出常規體制的學生，他說，父母不妨放手讓孩子懷抱浪漫想法去追夢，不要怕他們因此失敗，有時孩子走出傳統又安全的框架，可能因此造就無數個「賈伯斯」。

在彰化縣二水國中任教的楊傳峰，定居在南投縣草屯鎮，今天他應邀在草屯鎮有60多年歷史的三省堂書局簽書演講，他從窮苦的少年時期談起，那段常被點名還沒有繳費、沒有錢買參考書時光，一度讓他不想唸書，但阿嬤把他帶到山上生活，只關心他有無吃飽，隨時有溫熱的菜餚可吃。他說，後來大一休學重考，是因為想到阿嬤的遺願：「你要做老師！」

這段少年的親情故事，感動在場聽眾，不少人感覺這簡直是現實生活版的「花甲少年」跟他阿嬤的故事。

楊傳峰說，大人都怕青少年編織的夢想做了會失敗，但青少年卻常想「我覺得會成功，就算失敗也是一種經驗」，因此，有時放手讓孩子去做一點框架外的事，成就的就是大創意。

懷抱浪漫想法的楊傳峰也說，只要學生能說出讓他認為「很帥」、「很泿漫」的理由，就陪著孩子們試試看。

楊傳峰舉例，他有個國中資優學生到高三時，在學測前認真準備申請麻省理工學院，夢想這所名校開學第一天，要在學校大門口吃台灣滷肉飯。雖然後來沒有申請到麻省理工學院，而是上了台大電機系，但這段浪漫追夢的往事，可能是這個學生一生中很難忘的記憶。