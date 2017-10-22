台鐵票價擬漲 北高自強、假日東部快車均破千

台鐵近日建議將票價基本費率調漲93.67%，其中自強號平均漲幅約20%，以台北到高雄的自強號為例，將從843元漲到1011元，至於假日普悠瑪號和太魯閣號等直達或半直達快車也將再漲2成。（資料照，記者張存薇攝）

2017-10-22 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵票價日前傳出明年2月擬調漲，交通部20日開會研議，台鐵建議將基本費率調漲93.67%，其中自強號平均漲幅約20%，區間車平均漲幅約7.5%，以台北到高雄的自強號為例，將從843元漲到1011元；至於假日普悠瑪號和太魯閣號等直達或半直達快車也將再漲2成，以台北到台東為例，普悠瑪號快車假日將可再漲至1125元。

《蘋果日報》報導，交通部20日召開台鐵票價會議，台鐵依最新物價指數提出5試算方案，建議將基本費率調為2.8266元，漲幅93.67%，並套入各車種公式試算，其中自強號起碼里程將調整為20公里票價55元，之後的費率則從每公里2.27元調漲為2.72元，像以台北到板橋來說，里程在20公里內，票價將從23元漲到55元，漲幅達139%；至於北高則會從843元漲至1011元，漲幅約20%，台北到台東漲幅也是約20%，將從783元漲到938元。

莒光號以下車種包括區間車等，則是採區段票制，單程70公里以內，區段票起碼里程定為5公里票價20元，之後每一區段4公里增加5元，滿70公里票價為110元，超過70公里以上區間票價就以110元為基準。依此試算，區間車台北到板橋將從15元漲到25元，漲幅約67%；台北到新竹則是從114元漲為125元，漲幅為9.6%，台南到高雄漲幅則是約18%，將從68元調漲為80元。

同時台鐵也規劃推出快慢車尖離峰差別票價，針對超過150公里里程自強號，包含假日普悠瑪號和太魯閣號等直達或半直達快車也將漲價。詳細規劃包含，每逢週五到週日等假日的太魯閣號和普悠瑪號，以及台北到台東4小時內抵達、台北到花蓮2.5小時內抵達的自強號快車，太魯閣號和普悠瑪號等將調漲20%，PP自強號調漲10%。至於老舊的DMU柴聯自強號慢車則不調漲。

至於平溪線、深澳線、內灣線、集集線等4條觀光支線也喊漲，觀光客使用較多的支線一日券票價將調漲20%，不過考量沿線居民仍有通勤通學需求，定期票將與本線一樣推出5.5折到5.7折不等折扣。

為減少調漲衝擊，台鐵也規畫推出多項優惠，像是針對通勤族擴大定期票優惠，30日定期票折扣從8.5折降至5.7折，60日定期票折扣從8折降至5.5折。至於之後將推出的「學生實名制定期票」，折扣約5.3折，電子票證優惠的折扣則是從9折縮減為9.5折，但搭台鐵轉乘客運還將享有優惠。

目前台鐵規劃在明年中旬調漲，交通部則表示提案仍在討論中，目前尚未定案，還須送票價審議委員會審查，也將邀專家學者討論，定案後將盡速公布。