恆春半島地質嘉年華 現地「熱議」核三廠與斷層

2017-10-21 21:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕2017地質嘉年華在恆春半島舉辦，除了路跑活動，地質專家們在許多地點進行地質現地研討及剖析，對於恆春居民最關心的台電核三廠與恆春斷層的關係，專家們強調，中央地質調查所仍持續進行斷層地表破裂面，以及斷層活動性的探勘，希望以最新的技術找出斷層更準確的資訊，幫助各項防災工作。

「地質是大眾的事，不只是科學家的。」參與活動的地質專家王豐仁說，早年的地質探勘技術不比今日，加上當時以經濟為重，必須興建核電廠。現在時代進步，地質探勘技術日新月異，加上國家能源政策的討論，恆春斷層的地質問題開始引起民眾注意，正好利用活動傳播正確的地質知識，而非每天恐懼地震的影響。

王豐仁說，早年興建核電廠時的探勘，肯定經過精密調查才選址，中央地質調查所近年持續探勘，就是希望找到「地表破裂面」以及「斷層活動性」，來評估恆春斷層對地面建築物的影響，提供台電及經濟部等單位作為能源政策規劃的參考。

地質現地研討及剖析除了核三廠，還開拔到佳樂水風景區、台電南部展示館、高山巖福德宮及墾丁森林遊樂區當場解說，明天早上在關山遊憩區前，將進行貓鼻頭、後壁湖、龍鑾潭路跑及健行，沿途設有地質知識補給站，還有舉辦地質市集、行動博物館、地質與防災知識學習等活動。

主辦單位說，恆春半島可見識到台灣島形成初期的縮影，多年來，地質學者也不斷在高位珊瑚礁探勘，希望解開台灣受到板塊碰撞、擠壓的造山運動的影響程度，希望活動引領民眾了解恆春半島珊瑚礁、外來岩塊、海岸地形的魅力，發展另類的地質祕境旅遊模式。