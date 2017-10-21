醫病》肉毒桿菌不只能瘦臉、瘦腿 還可治偏頭痛

2017-10-21 20:52

〔記者黃文瑜／台南報導〕肉毒桿菌不只能瘦臉、瘦小腿，還能治偏頭痛！衛福部今年5月通過肉毒桿菌可使用於治療慢性偏頭痛，讓偏頭痛患者的生活出現一線曙光。醫師說，肉毒桿菌可降低偏頭痛發生率及程度，最好療效可從一個月疼痛15天以上，降低至7天以下，療效可持續3到6個月。

奇美醫學中心臨床技能中心主任醫師楊浚銘說，平均每10個人就有一個人是偏頭痛患者。許多人長期頭痛到醫院掛急診，做電腦斷層也都正常，但偏頭痛常讓患者生活品質下降，生產能力減少，嚴重的生理反應還包含頭暈和嘔吐，甚至提高中風、自殺機率，世界衛生組織更將偏頭痛訂為20大失能疾病。

楊浚銘說，偏頭痛成因複雜，但與三叉神經核及下視丘等生物訊號異常有關，也可能因為食物、生活壓力、工作形態、女生生理期或睡眠品質誘發。一般治療偏頭痛的方式主要有非藥物治療及藥物治療兩種，非藥物治療包含氣功、瑜珈、太極拳，而藥物治療則分為預防性及緊急性，預防性藥物需天天服用，緊急性是出現嘔吐狀況時使用針劑止痛。

目前肉毒桿菌治療偏頭痛健保尚未給付，楊浚銘說，各家醫院的治療費用約2萬到4萬元不等，需注射31個頸部以上部位，療效可持續3到6個月，但僅適用於一個頭痛8到15天以上，每次疼痛長達4到72小時，疼痛程度為重度的「慢性偏頭痛」患者，「可降低發生頻率及疼痛程度，無法根治」，因此，建議需與醫師討論、評估才使用。