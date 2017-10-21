感情歷久彌堅 台南3區表揚鑽石婚楷模

2017-10-21 21:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南下營、白河、北門今天表揚鑽石婚楷模夫婦，其中下營82歲朱文錦、朱馮栁夫婦感情超好，朱文錦在59年前金門823砲戰時，和哥哥、弟弟一家三兄弟剛好都在金門參戰，才結婚1年的朱文錦不畏戰火，終平安歸來，並將長女取名「圓」，象徵全家團圓。

白河區長譚乃澄、下營區長姜家彬說，在離婚率高的今天，鑽石婚楷模歷久彌堅的感情，在婚姻路途中互相包容、體諒、盡責與守護婚姻，才能白頭偕老，實在不簡單，值得年輕一輩效法。

普力關懷協會舉辦「重陽敬老、愛在北門」，表揚北門18對鑽石婚楷模，婚齡最久的是結婚71年的91歲陳明泉、87歲陳侯秀絹，夫婦發揮北門鹽份地帶刻苦耐勞精神扶持一家；北門區公所表揚結婚50年金婚、60年鑽石婚楷模54對則將在11月5日舉行。

白河區公所表揚6對金婚及17對鑽石婚楷模夫婦，婚齡最高的是93歲辛丁茂、辛陳素清夫婦，至今牽手69年，身體健康，幸福美滿。

下營區公所表揚11對鑽石婚楷模，婚齡最久的是結婚72年的93歲顏朝智、顏戴愛夫婦。

朱文錦、朱馮栁相守至今62年，朱文錦很勤勞，從事過種稻、種菜、種洋菇、養雞、養豬、養泥鰍，現在還在種文旦，形容自己是「鐵骨仔生」，夫婦倆為子女打造了幸福家園，成為鄰里的典範。