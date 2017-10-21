彰化縣有自駕巴士了！ 擬在高鐵橋下打造專用道載客

2017-10-21 20:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣第一台「無人自駕巴士」，下週三（25日）將在彰化高鐵田中站正式亮相，彰化縣政府也規劃在高鐵田中站，建構一條約9公里長的無人自駕巴士專用道，從高鐵站到溪州公園，屆時有20台自駕巴士每天往返兩地，吸引遊客搭高鐵遊溪州公園。

擬買20台 往返高鐵站、溪州公園

建設處長戴瑞文說，高鐵橋下路廊建置無人自駕巴士專用道，土地為國有，縣府會申請無償撥用，少了徵收民地爭端。而無人自駕巴士每台要價千萬元，縣府擬透過中央經費挹注，添購20台，在專用道上載運乘客和遊客，並設計2處停車場停靠站，方便無人自駕巴士充電，電源來自綠電。

鄉親們都很關心，無人自駕巴士何時正式行駛專用道？戴瑞文說，從申請撥用土地到闢建路面、公告，以及向中央爭取購車經費，縣長希望至少在半年內看見輪廓，不過，購車經費尚未到位，也有國外購車的程序，半年可能太趕，而且機會不高，建設處會繼續努力，加快腳步。

25到29日 首輛自駕小巴開放試乘

彰化縣第一台「無人駕駛車」、「無人智慧車」的無人自駕巴士，將於25日在彰化高鐵田中站正式亮相，當天將調撥公車行駛路線，並實施交通管制。試乘路線起點在高鐵田中站特定區高鐵二路，終點在特定區彰化基督教醫院田中智慧健康園區預定地，距離近1公里，25日到29日每天上午8點30分到下午4點30分，開放免費試乘，每趟往返約20分鐘。