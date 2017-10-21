超完美！坐船遊湖吃下午茶 日月潭啟航

日月潭「電動船下午茶首航」今天下午熱鬧展開，餐點令人垂涎欲滴。（記者謝介裕攝）

2017-10-21 19:52

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭國家風景區管理處、南投縣府攜手合作，整頓日月潭遊湖船票削價惡性競爭問題後，今天打鐵趁熱，舉辦「食遊日月潭」活動，讓遊客在船上一邊吃下午茶、一邊欣賞湖光山色美景！

今天的日月潭畔好不熱鬧，魚池鄉公所「日月潭紅茶文化季」揭開序幕後，緊接著，農特產品展售會、紅茶野餐、食遊日月潭等活動接力登場，許多人攜家帶眷來暢遊、體驗。

夜賞煙火秀 聽音樂會

下午2點30分左右，「電動船下午茶首航儀式」展開，交通部觀光局副局長張錫聰、南投縣長林明溱、日管處長洪維新等人與會。入夜後「日月潭花火音樂會」接棒登場，在歌手、交響樂團演出中，不時穿插煙火秀，日月潭夜空璀璨亮麗，潭區宛如不夜城，接下來的10月28日、11月4日連續兩個週六，都還煙火秀及音樂會可欣賞。

日管處說，近年來積極推動日月潭低碳旅遊智慧觀光的「電動船政策」，迄今已補助20艘電動船下水營運，共花費1億1900多萬元，同時持續輔導船舶業者轉型，開發優質多元服務，例如下午茶、求婚party、婚紗攝影、生日趴等，提供遊客味覺、聽覺、視覺等多重感官饗宴，進而擺脫傳統削價競爭的紅海市場。