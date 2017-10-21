新款警察制服曝光！網路投票三選一

現行警察制服樣式。（資料照，陳韋如提供）

2017-10-21 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕警政署昨（20日）釋出最新警察制服初款設計樣式，並使用網路表單票選作為意見調查。公布的三種款式中在顏色、功能性、舒適度皆列為考量，訊息一發布，立刻在警界引起討論。

新款警察制服分為「舒適簡約型」、「專業戰術型」、「傳統改良型」三種，警政署表示三款樣式的共通性為舒適好穿、實用易用，部份需求在各單位相互牴觸下，也作出平衡取捨。

「舒適簡約型」以運動機能服飾發想，以便於員警值勤活動，上衣採用POLO杉設計，較傳統襯衫彈性，節省整燙時間。且考量值勤時經常加穿反光或防彈背心，除基本配掛需求外，將口袋等配掛需求移至褲裝。褲子則採用簡約型戰術褲，質料更為彈性，便於勤務動作。配色則參考荷蘭警察現行制服，以減少視覺刺激而帶有安全感的藏青色為主，搭配較亮的螢光黃、灰、藍配色輔助。

「專業戰術型」參考各國特勤單位與市面戰術商品，以強化保護、提升安全為主，上衣以軟殼衣設計更符合身形，將舊有鈕扣改為方便穿脫的拉鍊款式，也可避免女性的困擾。並取消座談會上所反應值勤時易被拉扯的肩帶。褲子採用戰術褲，多口袋設計與聚脂與棉混紡材質，方便勤務操作也提昇透氣、保暖效果。配色參考紐約市警局、洛杉磯警局採用全套單一顏色。目前最受矚目。

「傳統改良型」則以現行制服為基底，以新材質、新技術改良，民眾在釋別上也無須重新適應。外套取消艾森豪夾克，參考韓國警察軟殼衣外套改良，上衣鈕扣也改為半拉鍊式。配色則保有傳統民眾所熟悉的淡紫白色為主。

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