中市東山路地下道填平 中間車道提前4個月通車

2017-10-21 18:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕北屯區東山路地下道填平工程，原本需要10個月工期，但經市府建設局多次協調，6個月就完成中間車道填平及雨水下水道工程，今天提前4個月開放中間車道通車，民眾紛紛給予肯定。

東山路地下道是市區往來大坑、新社主要通道，交通流量非常大，長360米、深度近6米的20米雙向車道，上下班時間每小時多達2千多輛車通行，塞車嚴重。填平工程期間以松竹、太原路為替代道路，加上附近天祥、力行、精武地下道陸續封路填平，造成市區大塞車，現在東山路恢復通行，加上部分地下道也完成填平，有助疏解車流。

市府建設局表示，東山路地下道填平工程除了由鐵工局辦理地下道填平工程外，也辦理道路兩側側溝及人行道設置；市府水利局則配合設置北屯路口至東山路91巷口的雨水下水道，進行整體改善，減少施工帶來的不便。

因工程範圍內含有4大管線配合工程，建設局多次邀集鐵工局、水利局、交通局和管線單位，協調縮短施工時程，原本工程單位預估所需工期約10個月，但是在相關單位共同努力下，比原定期程提前4個月，就讓中間車道完工通車，減少對民眾生活的影響。

建設局長黃玉霖表示，工程採分階段通車方式，後續鐵工局將持續施作兩側機車道及2公尺寬人行道的施作，預計於11月15日完工後即可全線通車，也比原定工期提早3個月。