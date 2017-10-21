斥資3500萬 僑光科大國際級電競實訓中心揭幕

2017-10-21 19:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕僑光科技大學今天歡度53週年校慶，斥資3500萬建置、符合國際職業級賽事規格的電競實訓中心同時揭幕，培訓人才，並承辦大型電競賽事；校方也與多所高中職簽訂電競人才扎根策略聯盟，打造我國電競產業完整的培育體系。

這座電競實訓中心建置200吋大電視牆、轉播器材、高階網路及電競等專業設備，符合大型國際電競賽事規格。僑光科大董事長陳伯濤說，中心可訓練學生實務操作，修讀電競跨領域學程，可參加比賽贏得佳績及高額獎金，並習得電腦遊戲程式設計、網路管理、資訊安全、行銷企劃、轉播技巧及賽評等專業技巧。

教育部政務次長姚立德出席揭幕典禮時說，電競已列為運動產業發展條例的運動項目，不僅是休閒遊戲，也是國家正式運動項目，在四技二專考試上，電競成績也列為加分項目。

僑光科大資訊科技系主任洪啟舜說，電競產業在全球創造超過10億美元產值，前途看好，學校電競中心可以分組、循環方式訓練學生，學習各種角色與技巧，並模擬賽事，接下來全大運、亞運都將電競納入正式比賽項目，盼培養更多人才。

台灣具有電競發展實力，僑光科資訊系二年學生高偉騰與一年級廖俊棋都是職業選手，加入電競行列近一年，曾獲太平洋聯盟錦標賽第五名，獎金達到6位數。他們說，把電玩興趣變成電競工作很幸福，但也必須勤於練習、與他國選手對戰練習，台灣選手不輸他國，認真積極與勇敢挑戰。