台灣時區如改「GMT+9」？部分航班恐因宵禁無法返台

若台灣時區從「GMT+8」改為「GMT+9」，部分航班恐因宵禁而無法返台。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-21 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕台灣時區問題將於本月26開會討論，針對是否應從「GMT+8」改為「GMT+9」各界有不一樣的看法，航空業擔憂若時區一旦調整，不僅僅是班表全面更動、航點大亂外，若班機起降全都延後一小時，還會面臨「宵禁」問題，部分航班將會因超過松山、台中及高雄機場的宵禁時間而無法返台。

據《中央社》報導，交通部民航局空運組組長韓振華受訪時指出，雖時區更改「對國內航班沒有影響」，但因所有國際與兩岸航線都是依照世界標準時間，與格林威治GMT標準時間幾乎一樣，因此若台灣時區改為「GMT+9」，不是要更改台灣起降時間，就是要更改目的地起降時間帶。

但繁忙的國際機場只要一失去好的時間帶，就很難再次拿到，因此對台灣航空業者來講，不太可能擅自更動目的地起降時間；國內業者雖沒有對時區更動表達意見，但表示起降時間延後1小時看似平常，但得花時間、花人力重新計算並安排所有航線的時間帶，對航班安排調度、旅客轉機等問題上影響非常大。

台北松山及台中機場目前的宵禁時間是深夜11點；高雄機場是深夜12點。若台灣航班起降都比現在延後1小時，勢必有部分航班會有回不來的情形，但若延後宵禁時間，則恐引起機場附近民眾抗議，進退兩難。