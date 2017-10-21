高屏13校聯展 納入東南亞僑生作品

2017-10-21 17:45

［記者黃旭磊／高雄報導］高屏及台南13所高中職、國中小舉辦聯展「見微知美：驚豔新視野」，展出科學、繪畫、攝影等作品，東南亞僑生班也積極參與。

「見微知美：驚豔新視野」校園巡迴展於中山工商舉行，廣達基金會執行長徐繪珈、中山工商董事長陳國清與師生，利用週休假日參觀近百件作品，其中，以仿生蝴蝶罐、紙電子元件、蔬果雕刻等作品較受矚目，仿生蝴蝶罐子上有震動感應器，輕敲蓋，感應器驅動馬達，馬達轉動鋼絲，罐內仿生蝴蝶便隨之起舞。

南部職校與廣達基金會合作10多年，去年舉辦「光影巴洛克展」掀熱潮，今年再結合台南、屏東各校推出「見微知美：驚豔新視野」展覽，共同推動校園美學教育。

徐繪珈舉例說明，今年主題在傳達人類面對浩瀚宇宙及結構規律奧秘，從理性與感性觀點解析科學與藝術，愛因斯坦曾說「科學和藝術的共通泉源是神秘」，科學轉化就像藝術作品，而達文西稱圖像製作為科學，便於洞察感受事物表象和真理。

中山工商資訊科緬甸僑生許漢貝表示，在緬甸校內不曾看過類似展覽，看展需經過舟車勞頓，但在台灣能把展覽與校園生活融合，實在受益良多。

中山老師毛文珍表示，東南亞僑生班積極參與，展覽廣納各界藝術家及攝影師作品，展場設計成情境教育空間，印證藝術無國界。

文山高中國中部學生李沛璇指出，對「仿生蝴蝶罐」最感興趣，罐內仿生蝴蝶隨轉動起舞，新奇又有趣。