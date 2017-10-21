泰國部落客遊九份 行銷自由行

2017-10-21 17:28

［記者林欣漢／新北報導］泰國航空、泰國觀光局及部落客一行15人，今天造訪瑞芳風景特定區，暢遊九份老街、猴硐貓村、黃金博物館等地，品嚐道地的九份芋圓與草仔粿，各個讚不絕口，直呼有機會一定要再來。

新北市瑞芳區長陳奇正表示，台灣與泰國飲食文化相似，交通便利，加上開放免簽及民眾友善等優勢，讓泰國旅客越來越喜歡來台自由行，泰國部落客一行人來台，第一選擇就是來九份，晚上到基隆廟口夜市品嚐小吃，明天遊台北，週一返回泰國。

瑞芳公所今天盡地主之誼，邀泰國部落客們到九份老街感受熱鬧繁華，昇平戲院、黃金博物館等地欣賞黃金山城景色風光，並到猴硐貓村與貓咪同樂，也認識早年採礦艱辛過程。

泰國部落客Pises說，九份豎崎路上的茶藝館與藝品店，與沿路的大紅燈籠相得益彰，是合影留念的好場景，彷佛走入40、50年代的台灣，此外每棟民宿都很有特色，窗外壯麗的山海美景，更讓人流連忘返。

陳奇正表示，瑞芳各景點每年吸引800萬人次遊客，去年8月開放泰國免簽後，來台泰國旅客持續增加，交通部觀光局統計今年1到8月泰國遊客達18萬2840人次，較去年同期成長72.8％，希望部落客們回國後，能多發表介紹新北市的文章，協助新北行銷觀光旅遊。

九份在地的基山里長石智能說，最近1年深刻感受到造訪的泰國遊客變多了，店家也紛紛增設泰語標示、學習泰語，為迎接更多泰國遊客做好準備。