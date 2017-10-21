環球科大新住民專班開課 國服、民族風搶眼

環球科大新住民專班來自4個國家，十足國際化。（記者詹士弘攝）

2017-10-21 17:15

〔記者詹士弘／雲林報導〕配合教育部政策，環球科技大學開設二專新住民專班，今天舉行開課典禮，來自泰國、印尼、越南及中國等新住民穿著國服及各民族服裝參與盛會，國際化十足；新住民對能夠重拾書本，利用假日進修取得正式學歷，都興奮不已。

在越南即具專科學歷的喬淑方表示，幾年前就有進修的意願，但是考量當時小孩年紀還小，經與先生討論後在今年鼓起勇氣前來報名上課；來自中國河南省的王彥芹，來台灣已經10年了，目前任職壽險業，考慮未來能夠有晉升的機會，同時能盡早融入台灣社會，所以前來進修。

來自中國的許靖也說，專班在假日上課，而且學費低廉，既不影響現有工作，又能習的商務及行銷的技巧，可更快速融入台灣社會，還能獲得學歷，為自己爭一口氣。

環球科大全民教育處處長郭淑芳表示，為減輕新住民進修的經濟負擔，學校有相關的補助措施和獎助學金；並輔導新住民申請弱勢助學補助，補助金額一年從1萬2000元至3萬5000元。

專班入學門檻低，新住民只要在母國有高中以上學歷，經過認證或取得勞動部各項技職丙級證照5年以上，中文聽說讀寫沒有問題，就可申請入學；如果還是沒有學歷證明，可隨班先修，待取得40個學分後，就可取得高中同等學歷，拿到80個學分，即可獲得二專學歷。