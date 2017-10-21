「暖子宮內褲」可緩解經痛？ 食藥署：「攏是假」

2017-10-21 17:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕最近市面和網路販售一款號稱可「溫暖子宮、減緩經痛」的「負離子暖子宮內褲」，一件動輒上千元，醫師和食藥署提醒，這種商品沒有經過驗證、且毫無醫學根據，提醒民眾別花錢當冤大頭。

國泰綜合醫院生殖醫學中心主任賴宗炫說，人體本來就是恆溫的，子宮在身體內部，一直都是維持約攝氏37度恆溫，醫學上也沒有所謂「暖子宮」可減緩經痛的說法。

賴宗炫說，這類號稱因負離子有發熱效果、可透進身體到達子宮的說法更誇張，因為體外到子宮仍有一段差距，基本上要用有放射力稍強的儀器才能穿透身體到達子宮，一般外穿的內衣褲是不可能有這效果的，也沒任何實證。

北醫附醫婦產科主任劉偉民說，這類坊間的流傳太多了，一點都沒醫學根據，少數經過研究、有醫學實證可減緩經痛的方法，僅有平時多運動、吃止痛藥或事前避孕藥。

劉偉民說，平時有良好的運動習慣可增加耐痛力，若經痛時耐受力會較好；而事前避孕藥有黃體素，穩定服用也有實證可以減少經痛。

食藥署科長吳正寧說，這類內褲並不是醫療器材，它強調的效果沒有經過任何實證，提醒消費者購買任何強調有效果的商品，可以看看有無衛生署或衛福部核准的字樣，若商品強調療效，依藥事法規定，可處60萬元到2500萬元罰鍰。