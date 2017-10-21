關西東光社區有個「變形」蜂園 1年才出現1次

新竹縣關西鎮東光社區的生態林道，每年1次、為期1個月會化身蜂園，這段期間經常吸引很多人前來了解蜜蜂生態。（記者黃美珠攝）

2017-10-21 17:26

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮東光社區竟然有個「變形」蜂園，1年才會出現1次，1次大概為時1個月！

生態林道變身蜂園 一年一會

原來，這是東光社區保護環境有成後，茶園每年9月茶花綻放，吸引逐花粉而居的蜂農們進駐，直接就在社區11鄰的伯公廟旁生態林道，以1個月時間，在這裡擺放蜂箱，讓林道變身蜂園，就近採集茶園和周邊野地的花粉，也讓社區的友善、無毒農耕成效因此「被看到」。

來自苗栗卓蘭的蜂農張瑞章、董彩霞夫妻說，他們養蜂已有4、50年，最近10幾年經常到關西東光山區放養蜜蜂，因為這裡有著市價行情不錯的鹽膚木樹林，其中最近的6、7年，更是直接定點在東光社區的生態林道裡面擺放蜂箱放養，每年大概為時1個月。

鹽膚木和有機茶園 吸引蜂農

張瑞章說，鹽膚木在南部雖然很常見，但北部淺山地區由於人為開發，已經很少了。他們10幾年前意外發現東光社區的山區不但還有不少鹽膚木，近年開闢的東光社區生態林道周邊環境，更是沒有噴灑農藥，花粉、花蜜天然安全。

再加上地點交通便利，所以，每年9月中，他們都會到這個不過150公尺長的生態林道放養蜜蜂，已經6、7年了。

東光社區發展協會理事長游興財說，這個林道及周邊環境的保護，在里長葉明璋、社區總幹事范揚清協助推廣，大家耕作、除草早就不噴農藥。

居民營造友善環境 蜜蜂認證

游興財說，社區有個7分大的茶園，9月以後就是茶花綻放時序，也成了蜜蜂採蜜的好地方，所以，去年在農村再生計畫下，社區正式催生出這條原本就有雛形的生態林道。

徜徉森林觀察蜜蜂 生態教室

如今，這條林道不但是周邊居民自豪流連忘返的休閒處所，鄰近的東光國小等也因這個「1年1會」的蜂園，而有機會親眼看到整個蜜蜂的生態，了解環境生態跟蜜蜂採集花粉、花蜜關聯，林道也成為天然的活生態教室！

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蜂農張瑞章向在場者解說蜜蜂生態。（記者黃美珠攝）

蜂農張瑞章說，透過人為管理，圖中有多個蜂后即將誕生，工蜂們正在努力以蠟和花粉混合封蓋、育兒。（記者黃美珠攝）

蜂農張瑞章（右）說，圖中有多個蜂后即將誕生，工蜂們正在努力以蠟和花粉混合封蓋、育兒。（記者黃美珠攝）

蜂農張瑞章飼養的蜜蜂，在關西東光社區專門採集鹽膚木的花粉。（記者黃美珠攝）

小蜜蜂嗡嗡嗡忙進忙出，讓小朋友看直了雙眼。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮東光社區發展協會理事長游興財（右）對於社區可以獲得蜂農張瑞章（左）青睞，每年定時回來放養蜜蜂，自豪地豎起大拇指。（記者黃美珠攝）