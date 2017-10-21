「他靜靜地睡著了」 壽喜燒暖哭眾人的癌末弟弟病逝了

高雄花葵壽喜燒游老闆（右）將煮好的壽喜燒拿給癌末患者（左），幫他圓夢。患者姐姐表示，弟弟在今日安靜地走了。（家屬提供）

2017-10-21 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕楊姓女網友的弟弟因為癌症末期，住進台大兒童醫院安寧病房。她日前在臉書表示，為了讓弟弟吃到朝思暮想的高雄花葵壽喜燒，想向店家訂購宅配，沒想到老闆竟然專程北上料理，溫暖舉動讓許多網友感動落淚，一時間傳為佳話。楊女於今日透露，她的弟弟靜靜地睡著了，安詳地閉上眼睛。

楊女在今日上午於臉書表示，「我弟弟 功德圓滿了...」瞬間湧入網友不捨地留言，希望她能節哀順變。楊女說，其實弟弟從10月開始，就經歷過兩次瀕死，到了今天是真的離開了這個殘酷的世界。

楊女透露，弟弟曾告訴她，在瀕死時自己身處在白色空間裡，看到了一道強光卻一直追不到，心裡有些害怕。楊女當時告訴弟弟，不要怕追不到光，因為只要停下腳步，伸手就能碰到光，畢竟上帝會一直牽著他的手。

楊女說，弟弟走了，她其實是安心的，卻仍然充滿不捨。楊女指出，今天21日是媽媽的生日，但她們全家不知為何以為昨天就是21日，就讓媽媽提早和弟弟一起過完生日。到了今日早上，弟弟開始陷入昏迷，楊女則握著他的手，輕聲告訴弟弟別害怕，跟著光走就好，最後弟弟靜靜地睡著，安詳地離開了這個世界。