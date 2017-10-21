更改時區由內政部管？ 民政司官員嚇一跳！

對於更改時區屬於哪一部會權責，內政部、經濟部、交通部意見不一，下週四將由國發會協調相關部會討論。圖為世界時區劃分圖。（圖擷取自中央氣象局）

2017-10-21 17:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民眾近期在國發會公共政策網路參與平台，提議將台灣時區由GMT+8改為GMT+9，以脫離中國時區，短時間內提案破5千人附議，已達成案門檻。據了解，對於更改時區屬於哪一部會權責，內政部、經濟部、交通部意見不一，下週四將由國發會協調相關部會討論。

根據國史館檔案顯示，台灣在日治時期昭和12年起，因帝國軍事需要和內地延長政策，台灣本島與日本內地採用同一中央標準時間，時區與日本同為GMT+9。

1945年國民政府遷台後，才恢復以東經120°為台灣標準時間，自此台灣標準時間與中國相同，政府並以中原標準時間稱之。

內政部官員指出，民眾到國發會平台提案更改時區，但台灣自1945年後未曾更改時區，公務人員都不知道該事務由哪一單位負責，後來清查規定發現內政部民政司竟曾頒定「全國各地標準時間推行辦法」。

「民政司官員自己都嚇了一跳！」官員形容，沒想到內政部曾針對時區頒訂過辦法，早年的內政部業務是包山包海沒錯，但此業務非內政部所能處理，由於過往公文由民政司負責，屆時去國發會協調，恐怕還是得把任務接下來。

官員也提及，更改時區牽涉交通部氣象局、經濟部標準檢驗局的專業，反而與內政部民政司現行業務較無關聯性。

4部會26日協調研議

國發會將在下週四協調內政部、交通部、經濟部，責成一個單位負責，研議後再正式回覆民眾提案。