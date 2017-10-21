老翁公園流彈波及身亡 郵局辦活動關懷銀髮族

2017-10-21 16:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋農村公園是鄰近長輩們活動熱區，6年前傳出黑道在公園內因賭債火併開槍，流彈波及對面保安宮的葉姓廟祝身亡，板橋郵局與海山警分局關心銀髮族，今天選在重陽節前在同一地點舉辦「中華郵政不老運動-銀髮踏青樂悠郵」活動，鼓勵長輩們走出戶外，郵局除舉辦摸彩、按摩體驗，警方也派員對長輩宣導反詐騙，度過歡樂上午。

海山警分局說，100年2月15日，板橋江翠一帶角頭林庸善因賭債引發雙方槍擊，混亂間萬華角頭江政龍腿部被射傷，雙方駁火時，流彈越過巷子，擊斃對面30公尺外的保安宮70歲葉姓廟祝，事後林庸善被求處死刑；隨著命案過去多年，當地仍常舉辦活動，更是長輩們的主要休閒場所。

中華郵政公司副總經理江瑞堂、板橋郵局局長郭純陽與海山警分局長黃勢清、立委張宏陸、羅致政、新北市議員黃俊哲、何博文等人，今天都與長輩們合切蛋糕，在農曆九月九日重陽節前一週，讓長輩們提前過節，現場也有摸彩、按摩與歡唱等項目；張宏陸說，政府推動「長照十年2.0」，樂見郵局舉辦銀髮族活動，讓長輩們走出戶外。

警方說，不少長輩也是詐騙高危險群，警方也趁長輩出門時，宣導防範兒孫遭綁架、帳戶被盜用等歹徒慣用的伎倆，提醒長輩們守住老本。