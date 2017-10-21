好特別！ 這群學生竟扛著梵谷SEAFOOD上凱道

師生花了100個工作天製作的梵谷藝術大神。（校方提供）

2017-10-21 16:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市汐止區青山國中小3年來熱情參與汐止夢想社區在台北市中心舉辦的國際級藝術盛會「夢想嘉年華」歡樂遊行活動，師生今天再次盛裝出席，並且帶著今年創作的藝術大偶「梵谷藝術大神」踩街，校長王如杏說，師生在歷屆活動中累積藝術創作能量和表演熱忱，藝術教育已深植師生的血液基因當中。

2017「夢想嘉年華」今天在台北凱達格蘭大道華麗登場，來自全國及國際的藝術隊伍，以鮮艷大膽的南美視覺風格、豪邁熱情的穿著打扮和肢體語言，帶給自己和觀眾一個熱情瘋狂的週末街頭藝術。

青山國中小連續3年熱情參與，2017梵谷藝術大神、2016智慧女神雅典娜、2015海神波賽頓，每年的藝術大偶創作都令人耳目一新，親師生組成的森巴鼓隊和表演團隊，以色彩繽紛的裝扮盡情舞蹈、鼓聲震撼雲霄，帶給大家對異國風情神話故事的無限想像，讓學習活化走入社區生活中，藉由參與國際藝術活動揮灑學生無窮的創造力。

王如杏說，「2017梵谷藝術大神上凱道」是青山國中小打造的第3尊大偶，邀請來自峇里島藝術家普度駐校指導，以超級大塊的保麗龍雕刻高約3米的雛形，再一層層塗上防水漆底，最後彩繪、裝飾完成，並綁上竹子支架，由全校親師生一起動手做，歷經100個工作天才完成。

今年由國小五年級50位學生扛神舞蹈，裝扮成向日葵花精靈，展現兒童最自然的生命活力，「希臘海神波賽頓」有50位國中生打扮成希臘戰士護送，威武又神氣，前有30位學生熱情敲打森巴鼓，20位老師解放穿著森巴裝，師生一起隨著節奏歡呼舞蹈，開心參與2017國際夢想嘉年華！