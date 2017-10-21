山友能高安東軍縱走險遇山難 電信訊號救命順利下山

2017-10-21 17:00

〔記者吳柏緯／台北報導〕關鍵訊號救命！山友邱銘隆與友人日前進行能高安東軍縱走時，不幸遭遇山難受困，由於友人身體不適，急需救援。但紮營地沒有訊號，因此邱銘隆與友人決定走到安東軍山求救。不過就在經過能高越嶺點時，手機顯示收到中華電信訊號，邱銘隆立刻透過line向救難隊求援，之後也順利下山。日前他將這段待援的影片PO上網，引起不少回響。

邱銘隆指出，當時由於天候不佳，不利直升機吊掛，加上沒有訊號，無法向救難人員傳送正確的位置，因此決定與友人離開原本的紮營地，到地圖上顯示有訊號的地方，試圖向外界聯繫。

由於友人的身體不適，因此兩人的行動較為緩慢，不過邱銘隆與友人當時抱著「今天要回家」的心情，克服困難，爬到海拔近3000公尺的能高越嶺點。

原本根據地圖顯示，在能高越嶺點並未有手機訊號，不過邱銘隆抱著姑且一試的想法，拿出手機。在數分鐘的等待後，手機順利連接上中華電信的訊號，而邱銘隆也立刻透過LINE與外界聯繫。回想起取得訊號的那瞬間，邱銘隆形容，「那一刻我們的生命又重新與這個世界連結」。

中華電信表示，目前在能高越嶺點僅有中華電信訊號。是透過中華電信位於海拔2500公尺的合歡山區，所設置的高山基地台發出，該點可提供周遭山區行動電話服務，以利登山客對外聯繫。

邱銘隆與友人順利下山後，將這次能高安東軍縱走與待援的過程剪輯成影像紀錄，並與山友分享，引起不少回響。