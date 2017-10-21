烏日「米食產業文化節」 4000份滷肉飯免費享用

2017-10-21 16:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市「烏日區米食產業文化節」今日在烏日區光德國民中學盛大舉行，現場舉行滷肉飯米食、烏農小番茄、烏農Q麵品評活動，活動更準備烏農米特製的4000份滷肉飯供民眾免費享用。

已邁入第8年的「烏日區米食產業文化節」今天在烏日舉行，農業局副局長蔡勇勝、立法院委員顏寬恆、議長林士昌、議員劉淑蘭、吳瓊華、農糧署中區分署分署長王安石、台中市農會總幹事林育葦、烏日區公所區長林峰輝和烏日區各里里長等人都到場共襄盛舉。

農業局表示，烏日區稻作年種植面積達1900公頃，在烏溪充沛水源灌溉下孕育出優良稻米品質，素有台中市糧倉的美譽。此次活動邀集台中市各區農會和青年加農學員展售農特產品、家政班製作各式米食小吃提供民眾選購。

活動現場邀集各區農會、家政班和青年加農學員舉辦農民市集，並規劃眾所期待的「烏農米和黑毛豬共舞～滷肉飯米食品評」和「烏農番茄Q麵舞稻讚～烏農番茄Q麵品評」活動，以烏農米特製4000份滷肉飯，以及2500份烏農小番茄和烏農Q麵，還有2000條豬肉香腸、1000份鹹湯圓提供鄉親免費品嚐。

另外，還設有「稻鄉米香展示區」展現家政班創意米食料理成果展、台中市各區農會品牌米展示、四健會推動青少年對稻米食農教育成果展，並規劃小朋友現場DIY「米食小小兵～壽司動手拼」、稻米及食農教育有關的趣味闖關活動。